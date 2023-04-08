Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР

Пентагон проведет проверку информации о новой утечке секретных военных документов США по Украине и Китаю. Об этом сообщило ведомство в субботу, 8 апреля.

«Министерство изучает этот вопрос прямо сейчас, мы проводим оценку этого», — приводит «РИА Новости» комментарии представителя ведомства.

Газета The New York Times сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

В феврале газета The Hill подсчитала, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и танки М1 Abrams, превысили $77 млрд. Из них $29,3 млрд являются прямой военной помощью США с начала российской спецоперации.