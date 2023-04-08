«Известия» рассказали о работе полиции на месте теракта в Израиле

Полиция Израиля устанавливает, были ли у преступника, который совершил наезд на толпу в Тель-Авиве, сообщники. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал с места событий журналист «Известий» Никита Кулюхин.

«30-летний мужчина погиб от террористической атаки. <…> Сейчас полиция Израиля пытается выяснить все подробности произошедшего», — рассказывает Кулюхин.

Также в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых виден момент наезда автомобиля на толпу на набережной.

О наезде автомобиля на толпу на набережной Тель-Авива стало известно 7 апреля. По последним данным, в результате теракта один человек погиб, еще шесть пострадали. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.

В МИД Израиля произошедший инцидент назвали терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервных пограничников для пресечения возможных терактов.