В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту

В Екатеринбурге открыли памятную доску, посвященную гвардии лейтенанту Александру Вискунову, погибшему в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу, 8 апреля, мероприятие состоялось в школе, в которой учился военнослужащий.

Вискунов Александр Евгеньевич родился в семье военных врачей 8 августа 1994 года в Екатеринбурге. В 2013 году был призван в ряды Вооруженных сил России. С первых дней проведения спецоперации принимал участие в боевых действиях. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач, одним из первых в составе своего подразделения был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 2022 года, возвращаясь с боевого задания, Вискунов погиб. Указом президента России Владимира Путина за проявленные мужество и героизм посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии открытия памятной доски военнослужащему присутствовали родные и близкие военнослужащего, представители военного комиссариата региона и органов муниципальной власти, а также директор, преподаватели и ученики образовательного учреждения. С приветственной речью выступили заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов и бывший классный руководитель военнослужащего Лариса Циганок.

Под аккомпанемент военного оркестра военнослужащие роты почетного караула ЦВО открыли доску памяти Александра Вискунова. После этого состоялась минута молчания в память о военнослужащих, погибших в спецоперации. Церемония закончилась возложением цветов.

24 марта в Севастополе открыли памятную доску морякам бригады десантных кораблей, погибшим в спецоперации. Мемориальная доска посвящалась личным составам десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.