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После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников

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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве распорядился мобилизовать резервных пограничников. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает The Times of Israel.

«Нетаньяху приказал полиции вызвать все резервные подразделения пограничной полиции, что является важным шагом, который, вероятно, отражает опасения дальнейшей эскалации ситуации», — передает издание решение Нетаньяху.

Также он распорядился мобилизовать дополнительные подразделения Армии обороны Израиля для отражения возможных терактов.

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Ранее в этот день в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу на набережной, в результате чего шесть человек пострадали и один погиб. Нападавший был ликвидирован выстрелом полицейского после попытки добраться до оружия. В МИД Израиля произошедшее назвали терактом.

5 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит жестко отвечать на выпады врагов. При этом он пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства.

Позднее израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана. Ракеты ударили по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.

5 апреля сообщалось о столкновениях палестинцев с израильской полицией в Аль-Аксе, в результате которых пострадало несколько десятков человек. Не менее 350 человек были арестованы израильской полицией.

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