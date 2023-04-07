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Советник Пушилина спрогнозировал огромные потери ВСУ в первые часы контрнаступления

Советник Пушилина Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут колоссальные потери в первые же часы своего контрнаступления. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Надо понимать, что для какого-то контрнаступления противнику придется прежде всего выйти из зоны защиты своих противовоздушных средств обороны, где мы сможем активно использовать свою авиацию. Это просто будет звездный час наших воздушно-космических сил», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Гагин подчеркнул, что для наступления уже сформированы подразделения натренированных военными НАТО боевиков. Он указал, что враг достаточно силен и решительно настроен, однако российские силы готовы к любым вызовам.

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5 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

На этой неделе в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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