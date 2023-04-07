Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию
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- Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию
Президент Украины Владимир Зеленский не смог очистить страну от коррупции, поэтому для выполнения этой задачи стране нужен другой лидер. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в пятницу, 7 апреля.
Так он прокомментировал заданный ему в ходе интервью вопрос о том, способна ли Польша освободить Украину от коррупции в случае, если они станут единым государством.
«Украине нужно <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст», — отметил Арестович во время беседы, опубликованной на его YouTube-канале.
При этом он указал на то, что нынешний украинский лидер не смог стать таким руководителем.
«Нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы стать хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения указанной проблемы. Однако, мы видим, это произошло не до конца, мягко скажем», — заключил Арестович.
До этого, 3 апреля, на официальном сайте главы украинского государства появилась информация о том, что Зеленский рассмотрит петицию о пожизненном заключении коррупционеров, поскольку она набрала необходимых для этого 25 тыс. голосов граждан Украины.
Петицию опубликовали после череды коррупционных схем, которые в феврале в минобороны страны вскрыла Служба безопасности Украины (СБУ).
Так, в январе главу департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого отправили в отставку. Тогда же кабинет министров Украины отправил в отставку четырех замминистров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.
Комментируя в беседе с «Известиями» громкие кадровые перестановки в рядах украинских властей общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель отметил, что они напрямую связаны с коррупцией, которая в последнее время стала еще более процветающей в стране.