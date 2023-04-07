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Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог очистить страну от коррупции, поэтому для выполнения этой задачи стране нужен другой лидер. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в пятницу, 7 апреля.

Так он прокомментировал заданный ему в ходе интервью вопрос о том, способна ли Польша освободить Украину от коррупции в случае, если они станут единым государством.

«Украине нужно <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст», — отметил Арестович во время беседы, опубликованной на его YouTube-канале.

При этом он указал на то, что нынешний украинский лидер не смог стать таким руководителем.

«Нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы стать хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения указанной проблемы. Однако, мы видим, это произошло не до конца, мягко скажем», — заключил Арестович.

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До этого, 3 апреля, на официальном сайте главы украинского государства появилась информация о том, что Зеленский рассмотрит петицию о пожизненном заключении коррупционеров, поскольку она набрала необходимых для этого 25 тыс. голосов граждан Украины.

Петицию опубликовали после череды коррупционных схем, которые в феврале в минобороны страны вскрыла Служба безопасности Украины (СБУ).

Так, в январе главу департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого отправили в отставку. Тогда же кабинет министров Украины отправил в отставку четырех замминистров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

Комментируя в беседе с «Известиями» громкие кадровые перестановки в рядах украинских властей общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель отметил, что они напрямую связаны с коррупцией, которая в последнее время стала еще более процветающей в стране.

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