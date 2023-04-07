В Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу на набережной

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу на набережной, водителя нейтрализовали. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает израильская полиция.

«Автомобиль наехал на несколько человек на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД Израиля произошедший инцидент назвали терактом.

Уточняется, что нападавший был убит выстрелом полицейского, так как тот пытался добраться до оружия. Как сообщает The Jerusalem Рost, в теракте пострадали минимум шесть мирных граждан, один убит. По информации издания, погибшим был турист.

7 апреля израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана. Ракеты ударили по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит жестко отвечать на выпады врагов. При этом он пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства.

5 апреля сообщалось о столкновениях палестинцев с израильской полицией в Аль-Аксе, в результате которых пострадало несколько десятков человек. Не менее 350 человек были арестованы израильской полицией.