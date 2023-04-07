YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова. Об этом 7 апреля сообщил сам артист в своем Telegram-канале.

Поводом для блокировки стали якобы «дискриминационные высказывания».

«YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тыс. подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смысл. Да, за Россию. Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы», — отреагировал на блокировку Бочаров.

Как заявил актер, ему обидно терять аудиторию, которая за год увеличилась вдвое. Бочаров считает, что с платформы «беспрепятственно льется злоба, ненависть к России и россиянам».

«Поводов расстраиваться нет. Есть повод продолжать то, что делал», — подытожил актер.

Ранее, 5 марта, видеохостинг YouTube заблокировал несколько каналов российских блогеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), известных в том числе своими пранками над западными политиками. Как отметил тогда Кузнецов, это было сделано, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков.

Ранее, 6 декабря 2022 года, площадка заблокировала канал RT Balkan. По мнению главного редактора недавно запущенного канала Елены Милинчич, эти действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе.

Давление на российские СМИ и блогеров усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Например, в результате ресурсы агентства Sputnik и телеканала RT были заблокированы. Цензуре подвергнуты их страницы в Google и на платформах Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, цензуре подверглись каналы этих СМИ в YouTube.