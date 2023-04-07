Волжскую набережную благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году

В Нижнем Новгороде в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят Волжскую набережную. Об этом сообщает городская администрация.

Работы пройдут на участке от «Соляной биржи» до дома № 8 по улице Волжская. По словам главы Канавинского района Олега Алешина, там установят детскую площадку, обустроят спортивную зону и отдельные зоны отдыха для семей с детьми, пишет ИА «НьюсНН».

«Территория уже этим летом будет обустроена, появится дополнительная подсветка. Она получит новое звучание», — рассказал Алешин.

В конце марта сообщалось, что в Нижнем Новгороде летом 2023 года откроют новую пляжную зону. Благоустройство было выполнено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».