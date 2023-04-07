И.о. главы канадской дипмиссии был вызван в МИД РФ

Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в МИД РФ в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя, по сути, поддержавшего убийство российского военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом 7 апреля сообщается на сайте ведомства.

«Занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», — говорится в публикации.

Отмечается, что в таких условиях преступления против РФ и ее граждан, в том числе террористические, оправдываются или замалчиваются. Эбелю был заявлен решительный протест.

Ранее Рэй написал в своих соцсетях, что Татарский якобы был не журналистом, а пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от канадской стороны объяснений.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга «Стрит-бар» на Университетской набережной, где у него проходила творческая встреча. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую участница мероприятия Дарья Трепова вручила журналисту.

Трепову задержали на съемной квартире, после чего этапировали в Москву для избрания меры пресечения. На следующий день Басманный суд столицы арестовал девушку на два месяца. Было принято решение перевести ее дело в закрытый режим.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

Прощание с Татарским состоится 8 апреля. Церемония начнется в 12:00 в похоронном зале на Троекуровском кладбище.