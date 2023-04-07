Дело возбудили по факту смертельного ДТП на спуске с моста в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего на спуске Фрунзенского моста. Об этом 7 апреля сообщает ИА «Город55» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла утром 6 апреля на повороте с Фрунзенского моста на улицу Звездова. Водитель автомобиля Toyota не уступил BMW, за рулем которой находился 33-летний мужчина. Машины столкнулись, после чего Toyota отбросило на бетонную опору освещения.

В аварии пострадали 35-летний водитель Toyota и его 34-летняя супруга-пассажирка. Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», чуть позже женщина скончалась в больнице. Также травмы получили водитель и пассажирка BMW.

«Уголовное дело возбуждено на водителя автомобиля Toyota по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»», — рассказал «Городу55» источник.

Также автомобилист должен будет ответить за травмы других участников ДТП. Тяжесть их повреждений установят после их выздоровления и экспертиз.