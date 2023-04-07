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Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

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Фото: t.me/pologi_adm
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Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация города в пятницу, 7 апреля.

Отмечается, что в очередной раз целями артиллерии ВСУ стали объекты гражданской инфраструктуры. Военных объектов или подразделений ВС РФ вблизи от мест удара не было, отмечается в сообщении.

«Город Пологи сегодня в 14:00 подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооруженных сил Украины. Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, дом малютки и поликлиника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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Ранее в этот же день украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Число мирных жителей, пострадавших при обстреле, на данный момент составляет 16 человек.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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