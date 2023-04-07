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В США усомнились в проведении контрнаступления ВСУ из-за потерь опытных военных

NBC News: Украина может не суметь провести наступление из-за потерь среди опытных военных
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Проведение Киевом контрнаступления ставится под сомнение на фоне больших потерь среди опытных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский телеканал NBC News в пятницу, 7 апреля.

«Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — говорится в публикации.

По данным СМИ, Украина надеется провести весной контрнаступление вследствие беспокойства о том, что поддержка Запада может ослабнуть, если Киев не продемонстрирует «четкий путь к победе».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в этот день заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. Он отметил, что Соединенные Штаты вместе со многими другими странами обязались поддерживать Киев и защищать его территориальную целостность, суверенитет и независимость.

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О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым или продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Вместе с тем, говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

Офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе. По его словам, ситуация на донецком направлении зашла в оперативный тупик, кроме того, российская армия оказывает на ВСУ постоянное давление и достигла успехов в Соледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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