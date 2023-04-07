Путин поручил найти места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) РФ организовать на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей поиск мест захоронения бойцов Красной армии и мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Кремля.

Поиски будут вестись совместно с общественными объединениями, осуществляющими поисковые работы.

Кроме того, СК было поручено установить места захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Первый доклад должен быть представлен главе государства до 30 июля текущего года, а после — предоставляться ежегодно.

Ранее, 19 марта, стало известно, что в Екатеринбурге приведут в порядок заброшенный участок кладбища на Уктусе, где находится захоронение советских солдат времен Великой Отечественной войны. В общей сложности там похоронено 163 воина.

До этого, 3 апреля, в Воронежской области суд возбудил дело по установлению факта геноцида в регионе в годы Великой Отечественной войны. Оно было возбуждено в интересах России и родственников или потомков мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

22 марта депутаты Госдумы приняли проект заявления палаты «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Соответствующий проект внес в палату думский комитет по международным делам.

В тексте документа отмечается, что Госдума считает важным дать судебно-правовую оценку преступлений против человечности, совершенных в Великую Отечественную войну (ВОВ).

2 февраля Путин назвал невероятным, что России на фоне конфликта на Украине снова угрожают немецкие танки. Глава государства провел параллель с временами Великой Отечественной войны. По его словам, враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».