Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном доме в Удмуртии

В Граховском районе Удмуртии в результате пожара в частном доме погиб мужчина, с ожогами госпитализирована женщина. Об этом республиканское ГУ МЧС России сообщает в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 6 апреля на улице Советская в селе Грахово. Горели пристрой и кровля дома. Прибывшие спасатели обнаружили в пристрое мужчину 1955 года рождения без признаков жизни.

Через окно также была спасена женщина 1988 года рождения, ее госпитализировали с различными ожогами, пишет Udm-info.ru.

Площадь возгорания составила 84 кв. м. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

7 апреля сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Тамбове. В результате возгорания погибла 58-летняя женщина.