«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» потерпел поражение в матче против казанского «Ак Барса». Матч прошел в Омске на домашнем стадионе «Авангарда» «Джи-Драйв-Арена» в пятницу, 7 апреля.

Закончилась четвертая игра финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона–2022/2023 победой гостей со счетом 1:0. Гол в ворота омичей забил форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Таким образом, «Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф.

После поражения «Авангарда» его судьба относительно выхода в следующую стадию КХЛ висит на волоске, в то время как «Ак Барсу» по итогам такой удачной игры достаточно для этого лишь одной победы, отмечает «Спорт-Экспресс».

До этого, 5 апреля, в третьем матче серии «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2.

Ранее, 1 апреля, «Ак Барс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Две шайбы в ворота «ястребов» забросил нападающий Дмитрий Кагарлицкий (на 3-й и 32-й минуте), также на 63-й минуте отличился Кирилл Панюков. У «Авангарда» оба гола принадлежали Корбэну Найту (50, 60).

Затем, 3 апреля, «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом», одержав победу со счетом 3:2.