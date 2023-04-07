Один человек погиб и трое пострадали при столкновении авто в Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии в результате столкновения легковушек погиб человек, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом первый отдел УГИБДД МВД России по республике сообщает в пятницу, 7 апреля.

Авария произошла в пятницу в 17:50 на улице Ленина, 11а в поселке Первомайский. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в Hyundai Matrix под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате столкновения 34-летний водитель «ВАЗа» погиб, двое его пассажиров пострадали. Также в ДТП пострадал ребенок 2019 года рождения, находившийся в иномарке, пишет ИА «Сусанин».

По предварительным данным, водитель отечественной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

5 апреля в Вологодской области 23-летний водитель «Лады Приора» насмерть сбил женщину 1970 года рождения. Сотрудники полиции выявили у автомобилиста признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.