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Лидер «желтых жилетов» заявил, что французы против отправки оружия Украине

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix
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Лидер протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет в пятницу, 7 апреля, в беседе с «Известиями» поделился своим видением антироссийских санкций, отношений России и Франции, а также высказал свое мнение о нынешнем французском лидере Эммануэле Макроне и будущем Пятой республики.

Говоря об антироссийских санкциях, он отметил, что они санкции были введены как ответная реакция на действия РФ на Украине, чтобы бороться против этого конфликта, но в результате оказались неэффективными. «В результате конфликт продолжается, а санкции оказывают негативное влияние на Европу», — отметил Валет.

Рассуждая при этом о российско-французских отношениях, он отметил, что связь между двумя странами никогда не обрывалась, и лидеры Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин поддерживают диалог друг с другом.

«Наши страны не переставляли общаться. Но конфликт на Украине — это сложная ситуация. Тем не менее Путин постоянно общается с Макроном, а Макрон не перестает общаться с Путиным, и надо сказать, что этот диалог продолжается» — отметил Валет.

При этом он указал на то, что французское общество, которое пребывает в глубоком кризисе, не одобряет оказание Францией военной и финансовой помощи Украине, оно не понимает, зачем президент Макрон увеличивает расходы на армию и посылает такую военную помощь Киеву.

Комментируя происходящие во Франции протесты, лидер «желтых жилетов» отметил, что «пенсионная реформа разделила французское общество на две части».

«Сейчас происходит настоящее противостояние между обществом и Эммануэлем Макроном. Общественность сейчас кипит, везде проходят манифестации, страна охвачена масштабными протестами. Чтобы найти точки соприкосновения и прийти к консенсусу, пенсионная реформа должна быть приостановлена либо отправлена на референдум», — заявил Валет.

Подводя итоги, лидер «желтых жилетов» указал на то, что в настоящее время во Франции нет фигуры такого национального масштаба как, к примеру, основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль.

«Шарль де Голль — это, если хотите, образ, символ освобождения от немецкой оккупации. Образ свободной Франции, который выступал против порабощения. Сегодня 2023 год, и Пятая республика, созданная генералом де Голлем, устарела. Сегодня во Франции нет человека, который олицетворял бы ценности свободы, мира, демократии», — сказал Валет.

Он добавил, что Пятая республика подразумевает власть одного человека, а граждане сейчас не хотят, чтобы власть в стране была сосредоточены лишь в одних руках.

«Люди сегодня — и мы видим это на примере «желтых жилетов» — требуют больше свободы. Они хотят много демократии, много свобод. Вот почему сейчас полным ходом идут разговоры о Шестой республике», — заключил Валет.

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
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Ранее в этот же день Валет заявил, что из-за пенсионной реформы во Франции в ближайшие дни произойдет социальный взрыв. По его словам, спад количества участников манифестаций является временным явлением и в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон спровоцирует людей на новые выступления. По его словам, Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться.

До этого, 3 апреля, стало известно, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

26 марта депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал «Известиям», что Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом») 16 марта.

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году. Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.

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