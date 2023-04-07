Капитальный ремонт школы № 60 завершили в Брянске

В Брянске завершили капитальный ремонт школы № 60. Открытие учреждения состоится в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«За 10 месяцев удалось отремонтировать фасад, кровлю, кабинеты, коридоры, спортзал и столовую. Для школы закуплена новая мебель и самое современное оборудование», — говорится в сообщении властей.

Стоимость ремонта и оснащения составила более 115 млн рублей. Более 97 млн рублей из них выделили из федерального бюджета.

Работы были завершены на пять месяцев раньше срока, обозначенного контрактом с подрядчиком. Как уточняет NASHBRYANSK.RU, школа откроется 10 апреля для 1108 детей. Учить их будут 68 педагогов.