Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Российский лидер Владимир Путин по итогам встречи со студентами вузов поручил администрации президента перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу этого месяца. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Срок исполнения до 1 мая текущего года.

Таким образом, в 2023 году День молодежи в России будет отмечаться 24 июня.

Ранее, 5 апреля, Путин поручил правительству провести в феврале – марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие будет организовано в целях развития международного молодежного сотрудничества.

До этого, 2 марта, глава государства назвал главной целью обеспечение того, чтобы молодежь и дети страны росли счастливыми и жили в благополучном, суверенном государстве.

В конце января президент России поручил главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике. Кроме того, Путин поручил до 1 декабря 2023 года утвердить стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.