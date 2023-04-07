Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
Мир
В США усомнились в проведении контрнаступления ВСУ из-за потерь опытных военных
Общество
Путин поручил найти места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах РФ
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Мир
Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши
Мир
Арестович посчитал необходимым сменить Зеленского
Спорт
«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Мир
Лидер «желтых жилетов» заявил, что французы против отправки оружия Украине
Мир
И.о. главы канадской дипмиссии был вызван в МИД РФ
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова

Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин по итогам встречи со студентами вузов поручил администрации президента перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу этого месяца. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Срок исполнения до 1 мая текущего года.

Таким образом, в 2023 году День молодежи в России будет отмечаться 24 июня.

«Быть молодым — большая ответственность»
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева — о новых возможностях и региональных центрах притяжения

Ранее, 5 апреля, Путин поручил правительству провести в феврале – марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие будет организовано в целях развития международного молодежного сотрудничества.

До этого, 2 марта, глава государства назвал главной целью обеспечение того, чтобы молодежь и дети страны росли счастливыми и жили в благополучном, суверенном государстве.

В конце января президент России поручил главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике. Кроме того, Путин поручил до 1 декабря 2023 года утвердить стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023