Готовность новой транспортной развязки в Зинино в Уфе превысила 43%

В Уфе в III квартале 2023 года намерены завершить строительство новой транспортной эстакады в Зинино. Об этом 7 апреля сообщает республиканское правительство.

«Строители смонтировали все балки пролетных конструкций путепровода и переустроили коммуникации железной дороги. Рабочие ведут отсыпку подходов к путепроводу песчано-гравийной смесью и омоноличивание швов пролетных строений», — говорится в сообщении властей.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 43,5%, пишет «МедиаКорСеть». Мостостроители готовятся к укладке асфальта и нанесению гидроизоляции. По словам главы республиканского минтранса Александра Клебанова, продолжаются работы по устройству локальных очистных сооружений и системы ливневой канализации.

В целом проект предусматривает строительство новой дороги, путепровода, боковых и подмостовых проездов, съездов, прокладку коммуникаций. Путепровод возводят в 200 м от действующего железнодорожного переезда.

Стоимость строительства развязки в Зинино составляет 1,387 млрд рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сдать объект планируется в III квартале 2023 года.