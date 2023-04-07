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В Башкортостане охранников магазинов заподозрили в похищении людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Уфе следователи выдвинули пятерым охранникам супермаркетов обвинения в похищении людей и вымогательстве. Об этом сообщило СУ СК по республике Башкортостан в своем Telegram-накале.

«Вместе со знакомыми они объединились в преступную группу с целью совершения вымогательств у лиц, которые, по их мнению, причастны к совершению краж в магазинах», — говорится в публикации.

Следователи подозревают местных жителей в возрасте от 32 лет до 41 года. Им выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Следственный комитет отметил, что в феврале этого года двое обвиняемых похитили бывшую работницу магазина вместе с ее знакомым, подкараулив их возле дома. Злоумышленники потребовали у сотрудницы 60 тыс. рублей за якобы совершенную ею кражу в магазине. После того как девушка отказала, они стали угрожать расправой, похитили у нее и ее знакомого паспорта и телефоны.

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Злоумышленникам интересны данные аккаунтов пользователей торговых площадок

В марте четверо подозреваемых, представившись работниками службы безопасности, заперли человека в служебном помещении магазина. Они избили его и попытались принудить признаться в противоправных действиях. Нападавшие требовали сообщить пароль от его телефона, угрожая убийством. Когда мужчина всё же признался, злоумышленники его отпустили.

После потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные отрицают свою причастность к преступлениям.

В марте в Оренбурге мужчина похитил девушку на заправке. Потерпевшая успела сообщить об этом своей подруге свое местоположение. Похитителя задержали, им оказался знакомый девушки.

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