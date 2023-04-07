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Байден продлил на год режим ряда санкций против России

Президент США Байден продлил на год режим санкций против России
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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Президент США Джо Байден продлил на год режим ряда санкций против РФ, введенных после начала спецоперации на Украине, следует из заявления, опубликованного Белым домом 7 апреля.

«В соответствии с разделом <...> Закона о чрезвычайном положении в стране, я продлеваю на год режим [санкционного] чрезвычайного положения <...> веденное в соответствии с Исполнительным указом №14024», — указал Байден в своем письме.

В заявлении в том числе были упомянуты якобы имевшие место усилия Москвы по препятствию проведения «свободных и честных» демократических выборов, а также по подрыву демократических институтов на территории Соединенных Штатов. Вместе с тем указано на злонамеренные действия в киберсфере, поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства и другое.

В документе утверждается, что необходимость таких действий продиктована тем, что «враждебная деятельность» правительств России представляет чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

Президентский указ №14024 позволяет США вводить санкции против российских физических и юридических лиц, которые, по мнению американских властей, представляют внешнеполитическую угрозу. Он активно применяется американской стороной после начала спецоперации на Украине.

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30 марта Байден продлил на год режим чрезвычайного положения и ранее введенные санкции из-за предполагаемых кибератак на Соединенные Штаты. Документ дал право министерству финансов США вводить санкции против лиц, якобы стоящих за кибератаками, блокируя их активы на территории страны.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года.

До этого, 24 февраля, США вновь расширили список антироссийских санкций, пополнив его ограничительными мерами в отношении металлургического и горнодобывающего секторов российской экономики. Рестрикции также затронули 22 физических и 83 юридических лица.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

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