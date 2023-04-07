Си Цзиньпин предложил Макрону разработать свой мирный план по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свой план урегулирования конфликта на Украине . Об этом 7 апреля пишет сайт RTHK.

Лидеры республик обменялись мнениями по украинской ситуации во время неформальной встречи в Гуанчжоу. Китайский лидер отметил, что французская сторона может внести конкретные предложения по политическому урегулированию кризиса, а Китай готов поддержать республику в этом вопросе и сыграть конструктивную роль.

«Французская сторона также считает, что политическое решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы всех сторон. Франция придает большое значение международному влиянию Китая и готова к тесному общению и сотрудничеству с китайской стороной, чтобы предпринять совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию кризиса», — цитирует сайт слова Макрона.

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон пришли к выводу, что «причины украинского кризиса сложны и любое промедление нанесет ущерб всем сторонам, а скорейшее прекращение огня отвечает интересам всех заинтересованных сторон и всего мира».

«В украинском вопросе Китай никогда не занимается вопросом из корысти, а всегда выступает за честность и справедливость. Все заинтересованные стороны должны выполнять свои обязательства, идти навстречу друг другу и создавать условия для политического урегулирования», — подытожил Си Цзиньпин.

Ранее в этот день Си Цзиньпин на неформальном ужине с Макроном в китайском городе Гуанчжоу заявил, что затягивание конфликта на Украине навредит всем странам. Он назвал единственным правильным выходом из ситуации политическое урегулирование.

В этот же день издание Politico написало о том, что Макрон не смог убедить главу КНР изменить позицию касаемо конфликта на Украине. Издание отметило, что китайский лидер на переговорах повторил свою точку зрения об украинском конфликте, подчеркнув, что «у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности», однако даже не намекнул на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы закончить конфликт, указали авторы статьи.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.