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Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении на территории города особого противопожарного режима. Он начнет действовать с субботы, 8 апреля, сообщили ИА «Ура.ру» в городском департаменте информационной политики.

«Введение противопожарного режима с 8 апреля 2023 года накладывает для горожан ограничения на запрет использования открытого огня и запрет на проезд личных транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов», — говорится в сообщении.

Во время действия режима запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы и выполнять другие действия, связанные с использованием открытого огня. Кроме того, ограничивается использование мангалов и других подобных приспособлений.

С 15 апреля особый противопожарный режим начнет действовать в Свердловской области. К тушению лесов подготовлено почти 500 единиц техники, может быть задействовано около 700 человек. Также в 2023 году впервые создадут подразделения для тушения торфяников.

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