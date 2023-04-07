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Посол отвергла обвинения в желании США открыть «второй фронт» в Грузии

Посол США в Тбилиси Дегнан опровергла сообщения о желании открыть «второй фронт» в Грузии
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Kulumbegashvili Tamuna
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Соединенные Штаты Америки не имеют намерений открывать «второй фронт» в Грузии. Об этом заявила журналистам американский посол в Тбилиси Келли Дегнан в пятницу, 7 апреля.

«Что касается «второго фронта», как и раньше мы неоднократно сообщали, это 100% ложь. Не существует никаких причин, почему США хотели бы подвергнуть Грузию опасности. Мы очень чувствительны к тому положению, в котором находится Грузия», — заявила посол, чьи слова опубликованы на сайте посольства США в Тбилиси.

Он добавила, что США потратили 30 лет, чтобы помочь Грузии укрепить ее способность защищать свои границы, усилить ее возможности, ведя совместную работу с грузинским министерством обороны, береговой охраной и пограничной полицией. Дегнан также выразила сожаление, что иногда на общественное обозрение «выносятся ошибочные теории заговоров, в том числе со стороны представителей правящих властей».

«Настораживает, когда мы слышим, как эта теория заговора повторяется и иногда повторяется членами правящей партии», — сказала посол.

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Ранее, 14 марта, журналист Myśl Polska Матеуш Пискорский заявил, что США собираются использовать Грузию в целях разжигания конфликтов на южных рубежах России. Он отметил, что Грузия осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе.

За день до этого экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Штаты хотят открыть второй фронт в Грузии против российской стороны. Риттер отметил, что Вашингтон полностью готов позволить грузинским гражданам погибнуть за свои дела в погоне за геополитическими амбициями США, однако сам он никогда не пожертвует жизнью американцев в целях защиты Грузии.

11 марта глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили дал обещание не допустить открытия в стране второго фронта украинского конфликта. Политик указал на то, что Киев целенаправленно отправил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и втягивания ее в украинский конфликт. По словам Гарибашвили, «для Украины было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание в сторону Грузии».

В том же месяце бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили поделился с «Известиями» мнением, что протесты в Тбилиси — спланированная спецслужбами США провокация для смены власти. Он добавил, что Штаты хотят открыть в Грузии второй фронт.

7 и 8 марта в Тбилиси прошли масштабные акции протеста, после того как грузинский парламент страны в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В итоге правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» совместно объявили об отзыве законопроекта из парламента.

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