Мужчина утонул на водоеме в Нижнем Тагиле во время рыбалки

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время рыбалки на Тагильском пруду утонул мужчина 1949 года рождения. Об этом 7 апреля сообщает ТагилСити.ру.

В четверг, 6 апреля, о пропаже тагильчанина в экстренные службы сообщили его родственники. Пенсионер ушел рыбачить на Тагильский пруд и перестал выходить на связь.

Утром 7 апреля тело мужчины вытащили из воды спасатели. Его удалось обнаружить в 800 м от берега в районе базы отдыха Ключики на Старателе.

«На территории муниципального образования город Нижний Тагил — это первый случай утопления в водоеме в 2023 году», — рассказал изданию директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

Отмечается, что с 1 апреля в Нижнем Тагиле официально запрещен выход на лед водоемов. За минувшие два дня в Свердловской области под лед провалились 33 человека, их всех удалось спасти.