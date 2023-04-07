В России импорт новых легковых автомобилей вырос на 97,8%

В России в I квартале 2023 года показатель импорта новых легковых автомобилей вырос на 97,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило агентство «Автостат».

С января по март этого года в ввезли 86,5 тыс. новых машин. Отмечается, что за март импортировали 37,2 тыс. автомобилей. Показатель стал самым высоким среди ежемесячных с 2020 года.

По данным агенства, в Россию ввозят больше машин с пробегом, чем новых. Согласно данным, в I квартале 2023 импортировали 106,4 тыс. подержанных транспортных средств.

Ранее в этот день сообщалось, что объем реализованной в России автомобильной техники в I квартале 2023 года составил почти 220 тыс. единиц. Почти 80% от общего объема проданных машин составили легковые автомобили.

Ранее, 6 апреля, пресс-служба ВТБ представила исследование о том, что каждый 10-й новый автомобиль продают по параллельному импорту. Отмечается, что число машин, ввезенных в страну по этой схеме, увеличилось на 16% в феврале по сравнению с показателями января.

В конце марта эксперты агентства «Автостат» сообщили, что рынок новых люксовых автомобилей в России упал на 53%. По их данным, за январь-февраль 2023 года граждане страны приобрели всего 56 таких новых машин.

Кроме того, с 1 июня в России начнутся продажи иранских автомобилей марки Saipa. Они будут стоить от 1 млн до 1,7 млн рублей.