Эксперт оценила уровень задействованных РФ и США мощностей в майнинге

В настоящий момент Россия находится на одном уровне с США по доле задействованных в майнинге мощностей от общего объема производства электроэнергии, рассказала «Известиям» 7 апреля директор по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. При этом она отметила, что электричества в Соединенных Штатах Америки вырабатывается в 3,5–4 раза больше.

«В то же время в России сейчас существует большая потребность в импортозамещении, а значит, в перенаправлении энергоресурсов на нужды промышленного производства. В свою очередь, развитие регулирования криптовалютной отрасли и потенциальное использование криптовалют в трансграничных платежах тоже могли бы стимулировать производство», — добавила эксперт.

Бурова уточнила, что у майнинга в РФ пока что двойственные перспективы.

«С одной стороны, развитие промышленности требует его ограничения, а с другой — майнинг тоже может способствовать развитию промышленности», — объяснила она.

В то же время эксперт обратила внимание на то, что в США проходят многотысячные сокращения сотрудников промышленных предприятий. По ее словам, как следствие, могут высвободиться дополнительные мощности и одновременно с этим увеличится число независимых майнеров.

Ранее в этот день газета «Коммерсант», ссылаясь на BitRiver, написала, что по итогам января – марта РФ впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге (1 ГВт), на первом — США (3–4 ГВт). В топ-10 также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

9 марта сообщалось, что, как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023 года. При этом норма начнет действовать с июля. Как объяснил Аксаков, в законопроекте, который предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности, пропишут ответственность за его несоблюдение.