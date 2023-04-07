Okaz: Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса

Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса. Об этом 7 апреля пишет колумнист газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

«Москва не хочет открывать еще один фронт в свете украинской войны, но ставка Запада на терпение Москвы может быть неуместной, потому что Россия — единственная страна в мире, которая может разрушить все страны НАТО. А что касается обещаний Запада, то всем уже понятно, что они ничего не стоят», — пишет он в своем материале.

По его мнению, именно поэтому ставка Запада на терпение Москвы может быть неуместной.

Ранее, 29 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Запад ведут противостояние в широком смысле этого слова.

Финляндия, вместе с которой Швеция подавала заявку на вступление в мае 2022 года, официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию. Между тем Швеции в одобрении заявки пока отказывают Турция и Венгрия.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, вступление Финляндии в НАТО и втягивание Швеции в НАТО завершили эру безопасности в Северной Европе.

После этого, 6 апреля, Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это НАТО расширяется в сторону границ России, а не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам альянса.