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Родители выпившего щелочь ребенка решили наказать руководство детсада

Родители выпившего в детсаду щелочь ребенка будут добиваться уголовного наказания для его руководства
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Фото: соцсети
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Родители 6-летнего ребенка, который попал в реанимацию, выпив щелочь в детском саду, будут добиваться уголовного наказания для директора и заведующей учреждения.

О случившейся в одном из детсадов Москвы трагедии стало известно 31 марта. Тогда источник «Известий» рассказал, что мальчик зашел на кухню в детсаду и решил попить из кружки, стоявшей на столе. Как оказалось, внутри находилась жидкость для мытья посуды, содержащая щелочь.

В этот момент в поисках ребенка на кухню зашла воспитатель. Ребенку вызвали «скорую». Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время ребенок может говорить, частично есть и пить, но него сильные ожоги ротовой полости, пищевода и желудка.

Родители мальчика винят в случившемся руководство детского сада. По их словам, директор детского сада экономит на сотрудниках. Так, на момент трагедии за шестью группами следили всего две нянечки.

Сейчас родители воспитанников детского сада готовят коллективное обращение в Трудовую инспекцию, а родители пострадавшего мальчика будут писать заявления на директора и заведующую учреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Тобольске Тюменской области детский сад выплатит 2 млн рублей родителям воспитанников, заразившихся сальмонеллезом. Деньги пойдут на возмещение расходов на лечение и в качестве компенсации морального вреда. Массовое заражение детей сальмонеллезом произошло в мае 2022 года. По итогам к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре должностных лица.

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