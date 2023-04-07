Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США
Мир
Okaz: Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса
Мир
НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге
Общество
Родители выпившего щелочь ребенка решили наказать руководство детсада
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Общество
Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16
Мир
Экс-разведчик США Риттер посоветовал иностранным наемникам покинуть Украину
Мир
Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Экономика
Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России
Общество
Арестованный в РФ журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США
Мир
В Саудовской Аравии предсказали поражение НАТО от России
Общество
Суд арестовал треш-блогера Серова до 5 июня
Мир
В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта

В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта

0
Фото: ТАСС/EPA/PER KARLSSON
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окружной суд города Эскильстуны в Швеции взял под стражу четырех из пяти задержанных полицией безопасности Швеции (СЕПО) по подозрению в подготовке теракта. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает телеканал SVT.

По данным СМИ, трое задержанных являются подданными Швеции, один из них — 15-летний подросток, все они проживают в центральной Швеции. По предварительной информации, задержанные связаны с международным исламистским экстремизмом и планировали теракты на территории страны.

Слушания в суде проходили в закрытом режиме. Один из пяти задержанных, 23-летний мужчина, был отпущен на свободу, поскольку доказательства прокуратуры не были признаны достаточными.

Согласно информации социального комитета в административном суде, 15-летний подросток уже был известен соцслужбам, до этого он подозревался в совершении нескольких серьезных преступлений и проявлял агрессивное поведение. Также под стражу взяты 29-летний мужчина и 25-летний молодой человек из Линчёпинга, ранее судимый за вождение в состоянии наркотического опьянения. Обвинения задержанным должны быть предъявлены в течение двух недель, уточнил телеканал.

«Талибы — это реальность, поэтому мы работаем с ними»
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов — о погибших российских дипломатах и непростой ситуации в стране

Днем ранее генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) Франции задержала 14-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта. Ему вменяют связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена на территории России), а также создание взрывчатки для совершения терактов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023