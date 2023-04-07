В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Окружной суд города Эскильстуны в Швеции взял под стражу четырех из пяти задержанных полицией безопасности Швеции (СЕПО) по подозрению в подготовке теракта. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает телеканал SVT.

По данным СМИ, трое задержанных являются подданными Швеции, один из них — 15-летний подросток, все они проживают в центральной Швеции. По предварительной информации, задержанные связаны с международным исламистским экстремизмом и планировали теракты на территории страны.

Слушания в суде проходили в закрытом режиме. Один из пяти задержанных, 23-летний мужчина, был отпущен на свободу, поскольку доказательства прокуратуры не были признаны достаточными.

Согласно информации социального комитета в административном суде, 15-летний подросток уже был известен соцслужбам, до этого он подозревался в совершении нескольких серьезных преступлений и проявлял агрессивное поведение. Также под стражу взяты 29-летний мужчина и 25-летний молодой человек из Линчёпинга, ранее судимый за вождение в состоянии наркотического опьянения. Обвинения задержанным должны быть предъявлены в течение двух недель, уточнил телеканал.

Днем ранее генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) Франции задержала 14-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта. Ему вменяют связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена на территории России), а также создание взрывчатки для совершения терактов.