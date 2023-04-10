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Врач назвала причины аллергической реакции на воду

Аллерголог Шугаева: аллергия на воду может быть связана с реакцией на аллергены в ней и температуру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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У некоторых людей, как взрослых, так и у детей, может наблюдаться аллергическая реакция на контакт с водой. Однако это не всегда связано с аллергией непосредственно на воду, хотя такое заболевание тоже существует. О других причинах «Известиям» 10 марта рассказала врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиники» Анастасия Шугаева.

Так, она отметила, что под аллергией непосредственно на воду понимается так называемая аквагенная крапивница — очень редкая форма крапивницы, которая характеризуется появлением высыпаний после контакта с водой независимо от ее температуры, чистоты, уровня солености и других качеств.

В других случаях, по словам врача, речь может идти о реакции на конкретные аллергены, которые содержатся в воде, или на ее температуру. В частности, возможна аллергическая реакция на дезинфицирующие средства (хлор и другие), которая часто наблюдается после купания в бассейне. Может проявляться как респираторными симптомами (чихание, кашель), так и кожными (покраснение и зуд кожи, в том числе и вокруг глаз).

Также возможна аллергия на вещества, растворенные в воде. Такое нередко отмечается у пациентов после купания в загрязненных водоемах или «цветущей воде».

Аллергическая реакция может быть связана с воздействием определенных температур, отметила Шугаева. Например, после купания в очень холодной воде возможны симптомы холодовой крапивницы (холодовой аллергии) — высыпания по типу крапивницы или красные пятна.

И напротив, купание в очень теплой или горячей воде может вызвать обострение атопического дерматита, особенно при долгом нахождении в ней. Как объяснила Шугаева, это происходит из-за расширения капилляров кожи от тепла и усиления кожного кровотока.

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16 марта «Сбер Еаптека» и «Инвитро» представили результаты совместного исследования, согласно которым от аллергии страдает 76% россиян, при этом тяжело переносит ее почти каждый второй.

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