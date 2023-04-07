Мировые продажи чипов в феврале рухнули

Продажи чипов в мире в феврале упали на 20,7%, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности. Показатель 2023 года стал максимальным падением за 14 лет. Эксперты заявляют, что к снижению продаж привела цикличность рынка, передает телеканал «Известия». Еще одной проблемой рынка чипов стали макроэкономические препятствия. Продажи выросли только в Японии — на 1,2%.

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