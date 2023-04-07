Пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Казань

Пассажир авиарейса из Таиланда в Казань устроил дебош на борту самолета. Об этом 7 апреля говорится в сообщении «МВД Медиа».

Во время полета 37-летний житель Татарстана курил на борту самолета, размахивал руками и нецензурно ругался на присутствующих. При этом на замечания мужчина не реагировал.

В Казани транспортные полицейские составили протоколы на авиадебошира и доставили его в дежурную часть. Однако и там мужчина публично оскорблял полицейских и угрожал им расправой.

Ему провели медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчину составили административные протоколы по ст. 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и ст. 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») КоАП РФ.

Материалы по факту хулиганских действий гражданина и оскорбления представителя власти передали в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее, 5 апреля, очевидцы сообщили, что во время рейса FV6289 Москва – Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров попытался открыть дверь, однако его успели остановить и скрутить другие пассажиры. Перевозчик рассказал, что мужчина использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно и разбил монитор, встроенный в спинку впереди стоящего кресла.

На следующий день, 6 апреля, мужчину отправили в психиатрическую лечебницу. Выяснилось, что дебоширом оказался житель Мурманска.