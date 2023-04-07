В России разрабатывают противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31Д и Ил-76

Россия разрабатывает комплексы противоспутниковой борьбы на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. Этот следует из публикации издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль» 7 апреля.

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы <...> являются: комплекс ПКО «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А-60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76 », — говорится в материале.

В статье также отмечается, что после завершения испытаний изделие на базе Ил-76 может быть установлено на космическую платформу, где будет состыковано с ядерным реактором.

Работы по созданию комплекса на базе МиГ-31Д с применением ракеты «Контакт» велись еще в советское время с 1984 года. Активные работы по летным испытаниям лазерной установки воздушного базирования проводились в 1983 году с использованием самолета А-60.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Известиям» информацию о продолжении в РФ разработки комплексов противоспутниковой борьбы. Леонков отметил, что интерес к данному виду вооружений может быть связан с тем, что часть технологий в корне изменилась. В советские времена такое сочетание было сложно сделать в технологическом плане, а сейчас это стало возможным.

В конце января Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителей МиГ-31 в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Такие истребители обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и разведки боевиков. При обнаружении воздушных целей экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пускают ракеты для уничтожения противника.