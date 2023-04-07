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Рубль в ходе валютных торгов на Мосбирже частично отыграл потери

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Российский рубль на основной сессии на Московской бирже замедлил снижение, а также кратковременно укреплялся по отношению к доллару, евро и юаню. Об этом 7 апреля свидетельствуют данные торгов.

Утром на старте торгов курс доллара достигал 82 рублей. Рост американской валюты по сравнению с предыдущей торговой сессией составил 0,7%. Вместе с этим курс евро превысил 91 рубль (рост составил 1,8%). Позже, на 12:37, курс доллара установил рекорд, впервые с 6 апреля 2022 года превысив отметку в 83 рубля на бирже. Таким образом, валюта выросла на 2,09% и достигла 83,07 рубля.

Затем, по данным на 14:19, курс доллара к рублю снижался до 81,17 рубля (–0,25%), а европейской валюты — на 0,35%, до 88,84 рубля. Курс юаня к рублю задерживался на отметке 11,792 рубля (–0,07%).

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Накануне эксперты Газпромбанка, ФГ «Финам», TeleTrade и «БКС Мир инвестиций» рассказывали «Известиям», что спад курса рубля должен остановиться в ближайшие недели апреля. Они отметили, что с 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснял «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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