Политолог оценил шансы Киево-Печерской лавры вернуть культовые здания

Киево-Печерская лавра вряд ли сможет вернуть культовые здания и сооружения в собственность. Таким мнением с «Известиями» 7 апреля поделился политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день стало известно, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

«Община Киево-Печерской лавры пытается законными способами отстоять свое право на пользование культовыми сооружениями и просит передать эти самые сооружения общине в собственность. Но я убежден, что украинское государство на это не пойдет, поскольку был взят четкий курс на ликвидацию общины Украинской православной церкви на территории Киево-Печерского монастыря», — сказал эксперт.

Аверьянов добавил, что политическое решение, «принятое на самом верху», не может быть отменено законными средствами на современной Украине.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские. Вместе с ними у входа на территорию храма находятся и сторонники противоборствующей ПЦУ.

1 апреля Службой безопасности Украины наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни.

Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря. Священнослужитель, в свою очередь, назвал решение суда о его домашнем аресте политическим заказом.

6 апреля адвокат наместника лавры Никита Чекман сообщил, что подал апелляцию на решение суда о заключении митрополита Павла под домашний арест. По его словам, при вынесении решения судом были проигнорированы основные принципы уголовного производства.