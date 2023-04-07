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Шотландские рабочие грозят срывом сроков производства фрегатов

Работники верфей грозят сорвать сроки производства новейших фрегатов в Шотландии
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Guo Chunju
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В Шотландии работники верфей Rosyth Dockyard готовятся к забастовке и срыву сроков новейших фрегатов. Об этом 7 апреля говорится в сообщении на сайте британского профсоюза Unite.

Региональный представитель Unite Боб Макгрегор сообщил, что рабочие готовы к забастовке длительностью 12 недель — с 17 апреля по 10 июля. В стачке планируют участвовать 100 работников верфей, в их числе маляры, уборщики, монтажеры строительных лесов и другой обслуживающий персонал. Таким образом они надеются решить проблему «справедливого повышения заработных плат».

По данным профсоюза, бунт сотрудников верфей может угрожать военному контракту на постройку новейших фрегатов «Тип 31», которые в настоящее время строятся на верфи. Чтобы решить проблему, представители управляющей компании верфей предложили рабочим прибавку к зарплате в 7,2%, однако их предложение отклонили, потому что эта сумма ниже текущего уровня инфляции — 13,8%.

«Члены Unite, работающие на Kaefer, полны решимости добиться справедливой оплаты труда. Kaefer затянул их, а затем сделал неприемлемое предложение после решительного решения наших членов проголосовать за забастовку. Мы будем всячески поддерживать наших членов в их борьбе за лучшую работу, заработную плату и условия на верфи Rosyth», — заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм.

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В нескольких регионах Германии 27 марта проходила крупнейшая с 1992 года забастовка нескольких профсоюзов. Ее организовал профсоюз Verdi. Причиной протеста стало требование профсоюзов о повышении заработной платы и увеличении окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.

До этого, 27 января, около 13,8 тыс. работников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя увеличения зарплат. Протест был также организован профсоюзом Verdi.

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