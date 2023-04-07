Новую поликлинику построят в поселке Белый Яр под Сургутом

В поселке Белый Яр в Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) построят новую поликлинику. Об этом замдиректора департамента здравоохранения региона Максим Малхасьян сообщил во время прямого эфира на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас подготовлено медико-техническое задание для строительства поликлиники, ведутся работы по проектированию. В следующем году начнется строительство, окончить его планируем в 2025 году», — цитирует Малхасьяна ИА «Ура.ру».

По информации агентства, учреждение заменит старую поликлинику, введенную в эксплуатацию в 1991 году. На строительство нового здания в бюджете региона предусмотрено 110 млн рублей.

В середине марта сообщалось, что в Оренбурге в 2024 году намерены завершить реконструкцию здания бывшей гостиницы «Баку» и открыть в ней поликлинику. Гостиницу пытаются переделать под медучреждение в течение последних 10 лет.