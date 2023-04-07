Водитель Lexus погиб при съезде авто в кювет в Калужской области
В Жуковском районе Калужской области в результате съезда машины в кювет погиб человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 6 апреля на 8-м км автодороги Белоусово – Серпухов. По предварительным данным, 26-летний водитель Lexus LS400 превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и врезалась в препятствие.
В результате ДТП автомобилист погиб на месте до прибытия скорой медпомощи, пишет газета «Весть». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
3 апреля на 820-м км федеральной трассы Р-254 под Омском в кювет вылетела легковая Honda. 43-летняя женщина, управлявшая машиной, погибла.