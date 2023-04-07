Суд арестовал задержанного после крушения самолета в Брянской области украинца

Суд арестовал украинского пилота, задержанного после крушения легкомоторного самолета в Брянской области. Судебное заседание об избрании задержанному меры пресечения прошло в пятницу, 7 апреля.

Украинец арестован сроком на 29 дней по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

«Избрать в отношении Морозова Александра Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления в части 1 статьи 322 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая», — передает корреспондент «РИА Новости».

Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области 5 апреля. Пилот самолета пытался скрыться, однако его задержали пограничники. Кроме того, рядом с местом падения легкомоторного самолета было найдено автоматическое оружие, присыпанное землей.

В распоряжении «Известий» есть кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

Комментируя данный инцидент, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в беседе с «Известиями» 6 апреля высказал мнение, что целью украинского пилота было повреждение нефтепровода «Дружба». По мнению Красноперова, пилот летал с оружием «не просто так», он знал, что делает, и всё было спланировано.

Как сообщил майор ВВС, в случае пожара на нефтепроводе перекачка продукции была бы прекращена, что нанесло бы экономический ущерб.