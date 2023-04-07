Человек пострадал в массовом ДТП с трактором в Тверской области

В Бежецком районе Тверской области в результате столкновения двух легковушек и трактора пострадал человек. Об этом 7 апреля сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла 7 апреля на 150-м км автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Предварительно установлено, что водитель Renault Logan пытался обогнать трактор и не заметил встречный Renault Arkana. Автомобилист пытался уйти от столкновения и врезался в трактор, а затем в легковушку.

В результате пострадал пассажир Renault Arkana. Информация о его состоянии не приводится. Судя по фотографиям, предоставленным УГИБДД, Renault Arkana после столкновения вылетел с дороги в кювет и оказался по колеса в воде, вторая легковушка получила серьезные повреждения.

4 апреля на трассе в Саратовской области столкнулись «КамАЗ» под управлением 22-летнего водителя и ВАЗ-2106, за рулем которого находился 74-летний мужчина. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.