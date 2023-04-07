Женщина ранила сотрудницу полиции при проверке детей в Саратовской области

В Саратовской области сотрудница полиции получила ранения при проверке неблагополучной семьи. Об этом 7 апреля сообщили на сайте следственного управления регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в городе Энгельсе. Сотрудница правоохранительных органов вместе с медиками приехала проверить семью, в которой ненадлежащим образом ухаживали за несовершеннолетними детьми. Их мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудницу полиции ножом.

Пострадавшая была госпитализирована. На данный момент следователями СУ СК по Саратовской области проводится осмотр места происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 6 апреля, стало известно, что в Березовском районе Пермского края школьник напал с ножом на другого ученика. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

До этого, 5 апреля, в селе Иглино в Башкирии 13-летняя школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам. На перемене ученица седьмого класса нанесла удары ножом в область шеи, поясницы и запястья двум одноклассницам. После инцидента пострадавших девочек доставили в больницу.