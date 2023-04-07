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Суд не стал отправлять в СИЗО Дрожжину по делу о хищении у семьи Баталова

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Хамовнического суда
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Замоскворецкий суд Москвы не стал отправлять актрису Наталью Дрожжину в СИЗО, как просила потерпевшая сторона, в рамках разбирательства по уголовному делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом 7 апреля сообщил адвокат артистки Вячеслав Макаров.

«Судья Замоскворецкого районного суда Ольга Багрова отклонила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении моей подзащитной, которая после второго за год инсульта находится дома и восстанавливает здоровье по рекомендации врачей», — сообщил ТАСС защитник артистки.

Макаров уточнил, что представитель потерпевших настаивал на том, чтобы меру пресечения Дрожжиной ужесточили: ранее ей был назначен запрет определенных действий. Прокурор поддержал инициативу потерпевших.

Так как Дрожжиной не было на заседании, судья решил, что на следующее разбирательство, которое состоится в понедельник, актрису доставят принудительно. Вместе с ней на скамье подсудимых находятся супруг Дрожжиной Михаил Цивин и отстраненный от должности нотариус Дмитрий Бублий.

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В феврале прошлого года вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила супругов Наталию Дрожжину и Михаила Цивина в незаконном обогащении и пытается вернуть деньги, снятые со счетов ее дочери Марии.

10 января того же года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении имущества семьи Баталова. Материалы были переданы в Замоскворецкий суд. Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в середине сентября 2020 года. Члены семьи Баталова утверждали, что Дрожжина и Цивин обманом лишили их имущества. Родственники артиста утверждали, что Дрожжина и Цивин были близкими друзьями актера и опекали его в последние годы, а затем выяснилось, что у них была доверенность на недвижимость родных Баталова. Они оформили документ по просьбе самого актера, чтобы помогать его жене и дочери.

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