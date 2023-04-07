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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе — марте в 2,4 трлн рублей

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Дефицит бюджета России в январе — марте текущего года по предварительной оценке Министерства финансов РФ составил 2,4 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина в пятницу, 7 апреля.

Уточняется, объем доходов российского бюджета за указанный период составил 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже поступлений в первом квартале 2022 года, что, как указывает Минфин, связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Расходы федерального бюджета, как уточнили в ведомстве, за январь — март составили 8,077 трлн рублей. Этот показатель превысил прошлогодние значения на 34%.

В сообщении также отмечается, что динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов в РФ постепенно нормализуется, приходя в соответствие с параметрами закона о бюджете.

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Комментируя в беседе с «Известиями» сообщение российского Минфина, член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян заявил, что итоговые годовые показатели дефицита бюджета не будут значительно отклоняться от текущего плана.

Микаелян обратил внимание на то, что, по сравнению с предварительными показателями за февраль, дефицит к концу марта сократился. В целом по году правительство прогнозировало дефицит в размере около 2,9 трлн рублей. Он указал на то, что в ближайшее время ситуация с сырьевым экспортом может улучшиться в связи с ростом цен на российские энергоносители, чему способствовали последние решения ОПЕК+. Увеличение нефтегазовых поступлений позитивно скажется на доходной части российского бюджета.

Ранее, 2 апреля, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет в конце марте пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он также выразил уверенность, что все обязательства правительством будут выполнены.

До этого, в начале марта, «Известия» сообщили, что федеральный бюджет к последним числам февраля 2023 года был исполнен с дефицитом почти в 4 трлн рублей. При этом объем доходов составил 1,4 трлн, расходов — 5,4 трлн.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.

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