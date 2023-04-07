Помимо граждан Украины иностранцы также принимали участие в военно-биологических программах США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в пятницу, 7 апреля.

По его словам, руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Джейкобс Перлман помог создать лабораторную базу. Также Кириллов назвал профессора Института новых патогенов при Университете штата Флорида. На Украине он принимал участие в изучении возбудителя коккобактерии.

Кроме этого, по информации генерал-лейтенанта, Эндрю Стэнли Пекос, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии, консультировал по вопросам исследований туляремии и сибирской язвы.

Кириллов также рассказал о Наталии Родиной, заместителе гендиректора Киевского областного лабораторного центра минздрава Украины. Она тоже принимала участие в реализации военно-биологических программ, согласно сообщению генерал-лейтенанта.

Ранее в этот день Кириллов заявил о том, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. По его словам, министерство энергетики Соединенных Штатов, так же как и Пентагон, организовывает и курирует военно-биологическую деятельность.

5 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоговый доклад по биолабораториям США на территории Украины будет заслушан 11 апреля.

Ранее, 22 марта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, передает RT.

Она подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.