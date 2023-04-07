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«Победа» возобновит рейсы из Москвы в Аланию с 1 июня

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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С 1 июня авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Москвы в турецкий город Алания, сообщается на сайте лоукостера в пятницу, 7 апреля.

«Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно», — указано в заявлении.

Вылеты будут производиться из аэропорта Внуково.

На данный момент на официальном сайте компании уже можно приобрести билет.

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Ранее, с 14 февраля, рейсы в Аланию были приостановлены из-за «проблем с наземным обслуживанием».

4 апреля стало известно, что авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая текущего года возобновит выполнение прямых перелетов между Россией и Марокко. В марте прошлого года компания приостанавливала рейсы на неопределенный срок.

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