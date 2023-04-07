«Победа» возобновит рейсы из Москвы в Аланию с 1 июня
С 1 июня авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Москвы в турецкий город Алания, сообщается на сайте лоукостера в пятницу, 7 апреля.
«Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно», — указано в заявлении.
Вылеты будут производиться из аэропорта Внуково.
На данный момент на официальном сайте компании уже можно приобрести билет.
Ранее, с 14 февраля, рейсы в Аланию были приостановлены из-за «проблем с наземным обслуживанием».
4 апреля стало известно, что авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая текущего года возобновит выполнение прямых перелетов между Россией и Марокко. В марте прошлого года компания приостанавливала рейсы на неопределенный срок.