Онколог назвал первые симптомы рака пищевода

К первым симптомам рака пищевода относятся затруднения при глотании, дискомфорт в области грудной клетки или живота, рвота, диарея, потеря веса, кашель или проблемы с дыханием. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказал клинический онколог, директор Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Салим Нидаль.

Он отметил, что рак пищевода, так же как и другие виды онкологических заболеваний, в подавляющем большинстве случаев на ранних стадиях протекает бессимптомно. Это значительно затрудняет диагностику заболевания. Поэтому при обнаружении любого из перечисленных симптомов онколог рекомендовал немедленно обратиться к специалисту.

«Онкологические заболевания очень коварны тем, что не имеют специфических симптомов, поэтому их легко принять за что-то другое. Установить диагноз поможет только комплексное обследование у специалиста. Если симптомы не ослабевают и не проходят более 2–3 дней, надо немедленно обращаться к врачу», — добавил Нидаль.

Говоря о раке пищевода, он рассказал, что развивается опухоль из клеток внутренней поверхности пищевода и может возникать в любой части этого органа. Однако наиболее часто он поражает верхнюю и среднюю треть. Заболевание определяют по гистологическому типу, который напрямую влияет на прогноз и методику его лечения.

Основными факторами риска врач назвал курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, рефлюкс, генетическую предрасположенность и наследственность

По его словам, в настоящее время не существует способа на 100% защитить себя от рака пищевода. Однако исключение факторов риска может значительно снизить возможность возникновения заболевания. Отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность позволят поддерживать организм в тонусе и снизить риски развития любых заболеваний, не только онкологических, подчеркнул специалист.

«Благодаря современным методам лечения даже IV стадия рака пищевода больше не приговор. Индивидуальный подход к выбору методов лечения и расшифровка генетического кода опухоли позволяют взять болезнь под контроль и значительно улучшить качество жизни пациента», — подытожил Нидаль.

13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.