ДТП с участием четырех машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве
Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила пятницу, 7 апреля.
«На Волгоградском проспекте в районе д. 32 корп. 7 столкнулись четыре автомобиля, в результате чего один из них перевернулся», — говорится в сообщении.
Движение в районе аварии затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Накануне ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в подмосковном Павловском Посаде, передает НСН.
ДТП произошло примерно в 19:15 на улице Большая Покровская. Водитель во время поворота, предварительно снизив скорость, сбил переходившую дорогу девочку 2012 года рождения.